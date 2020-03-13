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Стався конфуз принца Чарльза у зв'язку з коронавірусом

Стався конфуз принца Чарльза у зв'язку з коронавірусом
19:41 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Представники королівської родини продовжують активно виконувати свої обов'язки та брати участь у запланованих заходах.

Однак і принци не застраховані від конфузу. Днями у курйозну ситуацію через коронавірус потрапив спадкоємець – престолу Чарльз.

Станом на 12 березня від вірусної пневмонії, спричиненої коронавірусом, померли 4 635 людей. Такі дані змусили чимало відомих людей скасувати участь у публічних виходах та заходах, де є скупчення людей. Окрім цього, політики та дипломати відмовляються від рукостискань чи обіймів. Та, мабуть, принц Чарльз ще не звик до запобіжних заходів у час пандемії.

У Лондоні син Єлизавети ІІ потрапив до курйозної ситуації, коли вітався з лордом-лейтенантом Кеннетом Олісе. На кадрах, які одразу ж поширили у мережі, видно, як представник монархії виходить з авто. Забувши про правила привітання, принц Чарльз простягнув руку до військового. Та в останній момент він згадав про пандемію і різко забрав руку назад.

"Просто це так складно запам’ятати",– прокоментував принц Чарльз.

Реакція сина королеви Єлизавети ІІ розсмішила не тільки мережу, а й самого автора конфузу. Принц Чарльз продовжив так вітатись і з іншими учасниками заходу, що видно у ролику.

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Для довідки. Досі медики вважали, що коронавірус вражає тільки тварин. Однак спалах епідемії, що розпочався наприкінці 2019 року в Китаї, довів зворотнє. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії. Лікарі наголошують, що часте миття рук з милом та обробка їх антисептичними засобами зменшує ризик захворіти на недугу. А про правду і міфи щодо Covid-19 – читайте в інфорграфіці.

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Все по темі:

Принц Чарльз, Конфуз, Великобританія, Коронавірус, Політичний прийом.
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