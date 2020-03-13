Стався конфуз принца Чарльза у зв'язку з коронавірусом

Однак і принци не застраховані від конфузу. Днями у курйозну ситуацію через коронавірус потрапив спадкоємець – престолу Чарльз.
Станом на 12 березня від вірусної пневмонії, спричиненої коронавірусом, померли 4 635 людей. Такі дані змусили чимало відомих людей скасувати участь у публічних виходах та заходах, де є скупчення людей. Окрім цього, політики та дипломати відмовляються від рукостискань чи обіймів. Та, мабуть, принц Чарльз ще не звик до запобіжних заходів у час пандемії.
У Лондоні син Єлизавети ІІ потрапив до курйозної ситуації, коли вітався з лордом-лейтенантом Кеннетом Олісе. На кадрах, які одразу ж поширили у мережі, видно, як представник монархії виходить з авто. Забувши про правила привітання, принц Чарльз простягнув руку до військового. Та в останній момент він згадав про пандемію і різко забрав руку назад.
"Просто це так складно запам’ятати",– прокоментував принц Чарльз.
Реакція сина королеви Єлизавети ІІ розсмішила не тільки мережу, а й самого автора конфузу. Принц Чарльз продовжив так вітатись і з іншими учасниками заходу, що видно у ролику.
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Prince Charles says he is struggling not to shake hands because of #Coronavirus Arriving at Princes Trust awards this afternoon, he twice extended his hand before withdrawing it at the last minute. ‘It’s just so hard to remember not to,’ he laughed and offered a Namaste instead. Shaking hands is just second nature to them. Will take some getting used to
Для довідки. Досі медики вважали, що коронавірус вражає тільки тварин. Однак спалах епідемії, що розпочався наприкінці 2019 року в Китаї, довів зворотнє. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії. Лікарі наголошують, що часте миття рук з милом та обробка їх антисептичними засобами зменшує ризик захворіти на недугу. А про правду і міфи щодо Covid-19 – читайте в інфорграфіці.