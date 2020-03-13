Анджеліна Джолі закликала жінок боротися за свої права

Новини шоу бізнесу:Свою промову зірка приурочила до Міжнародного жіночого дня.

До Міжнародного жіночого дня, який відзначався 8 березня, Анджеліна Джолі написала колонку, присвячену боротьбі жінок за свої права. В есе голлівудська актриса зізналася, що дві її дочки, 15-річна Захара і 13-річна Шайло, перенесли операції.

Зірка уточнила, що пише цю колонку, сидячи в лікарняній палаті. Джолі додала, що недарма зважилася розповісти про це саме в Міжнародний жіночий день, а також нагадала всім юним дівчатам про їхні права:

"Коли хтось побачив, як мої дочки підтримують один одного, вони сказали мені, що "це цілком природно". Я посміхнулася, але потім задумалася, що цим поняттям часто зловживають. В очах суспільства маленька дівчинка піклується про інших людей. Очікується, що жінка, яка з неї виросте, теж буде тільки давати, піклуватися і жертвувати собою. Дівчаток часто змушують думати, що вони гарні тільки тоді, коли служать іншим. Якщо ж вони зосереджуються на свої потреби і бажання, багато хто відразу ж називають їх егоїстками. М'якість маленьких дівчаток, їх відкритість, інстинкт виховувати і допомагати іншим повинні цінуватися і не засуджуватися. Ми повинні робити набагато більше для захисту жінок і дівчаток. Ми повинні оберігати їх не тільки від поганого порушення їх прав, а й від тих проявів несправедливості, які так часто залишаються непоміченими. В цей день я хочу, щоб ми цінували жінок і дбали про них".

Папараці також застали Джолі з дітьми біля виходу з кінотеатру, де потрапила в об'єктиви фотографів і Шайло, яка пересувалася на милицях. Відновлювальний період не став приводом для відмови від сімейного дозвілля. Непростий період, за словами Джолі, взагалі сильно згуртував їх сім'ю. Так, перебуваючи в лікарні, Захара і Шайло дбали один про одного і навіть допомагали медсестрам. Як стало відомо, Шайло перенесла операцію на стегні, а от якого плану лікування знадобилося Захарі, поки невідомо.

"Я побачила, як мої дівчатка легко кидають всі справи і ставлять один одного на перше місце, і відчувала радість від того, як сильно вони люблять один одного",- зізналася Джолі.

У пресі з'явилася інформація, що Бред Пітт також підтримав своїх дочок. Так, передбачається, що саме госпіталізація дівчаток послужила причиною того, що актор пропустив церемонію BAFTA.

До речі, розповісти про проблеми зі здоров'ям у дітей Анджеліна зважилася тільки з їхнього дозволу.

"Дочки знають про цей текст: я поважаю їх особисте життя, і ми обговорювали це разом. Вони розуміють, що пройшли через медичні випробування і борються за одужання — це те, чим можна пишатися", — поділилася актриса.

На завершення свого звернення до жінок по всьому світу Анджеліна Джолі порадила маленьким дівчаткам не сваритися і підтримувати один одного в різних життєвих ситуаціях. Актриса також закликала всіх жінок не забувати про свої права, а також не дозволяти чоловікам говорити, що "ви не дорогоцінна, що не особлива і не рівна їм".