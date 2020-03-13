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Анджеліна Джолі закликала жінок боротися за свої права

Анджеліна Джолі закликала жінок боротися за свої права
18:56 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Свою промову зірка приурочила до Міжнародного жіночого дня.

До Міжнародного жіночого дня, який відзначався 8 березня, Анджеліна Джолі написала колонку, присвячену боротьбі жінок за свої права. В есе голлівудська актриса зізналася, що дві її дочки, 15-річна Захара і 13-річна Шайло, перенесли операції.

Зірка уточнила, що пише цю колонку, сидячи в лікарняній палаті. Джолі додала, що недарма зважилася розповісти про це саме в Міжнародний жіночий день, а також нагадала всім юним дівчатам про їхні права:

"Коли хтось побачив, як мої дочки підтримують один одного, вони сказали мені, що "це цілком природно". Я посміхнулася, але потім задумалася, що цим поняттям часто зловживають. В очах суспільства маленька дівчинка піклується про інших людей. Очікується, що жінка, яка з неї виросте, теж буде тільки давати, піклуватися і жертвувати собою. Дівчаток часто змушують думати, що вони гарні тільки тоді, коли служать іншим. Якщо ж вони зосереджуються на свої потреби і бажання, багато хто відразу ж називають їх егоїстками. М'якість маленьких дівчаток, їх відкритість, інстинкт виховувати і допомагати іншим повинні цінуватися і не засуджуватися. Ми повинні робити набагато більше для захисту жінок і дівчаток. Ми повинні оберігати їх не тільки від поганого порушення їх прав, а й від тих проявів несправедливості, які так часто залишаються непоміченими. В цей день я хочу, щоб ми цінували жінок і дбали про них".

Папараці також застали Джолі з дітьми біля виходу з кінотеатру, де потрапила в об'єктиви фотографів і Шайло, яка пересувалася на милицях. Відновлювальний період не став приводом для відмови від сімейного дозвілля. Непростий період, за словами Джолі, взагалі сильно згуртував їх сім'ю. Так, перебуваючи в лікарні, Захара і Шайло дбали один про одного і навіть допомагали медсестрам. Як стало відомо, Шайло перенесла операцію на стегні, а от якого плану лікування знадобилося Захарі, поки невідомо.

"Я побачила, як мої дівчатка легко кидають всі справи і ставлять один одного на перше місце, і відчувала радість від того, як сильно вони люблять один одного",- зізналася Джолі.

У пресі з'явилася інформація, що Бред Пітт також підтримав своїх дочок. Так, передбачається, що саме госпіталізація дівчаток послужила причиною того, що актор пропустив церемонію BAFTA.

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До речі, розповісти про проблеми зі здоров'ям у дітей Анджеліна зважилася тільки з їхнього дозволу.

"Дочки знають про цей текст: я поважаю їх особисте життя, і ми обговорювали це разом. Вони розуміють, що пройшли через медичні випробування і борються за одужання — це те, чим можна пишатися", — поділилася актриса.

На завершення свого звернення до жінок по всьому світу Анджеліна Джолі порадила маленьким дівчаткам не сваритися і підтримувати один одного в різних життєвих ситуаціях. Актриса також закликала всіх жінок не забувати про свої права, а також не дозволяти чоловікам говорити, що "ви не дорогоцінна, що не особлива і не рівна їм".

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Анджелина Джоли, Операция, Родина, Шайло, Акторка, Зіркова родина.
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