У Венесуелі зафіксовано перші два випадки зараження коронавірусом

Світові новини:В південноамериканській країні побоюються швидкого поширення епідемії.

У Венесуелі зафіксували два випадки зараження коронавірусом Covid-19, люди переживають через ризик швидкого поширення вірусу в південноафриканській країні.

Про це повідомляє Reuters.

Заражені вірусом люди, зі слів віце-президента країни Делсі Родрігеса, повернулися додому після поїздки в Іспанію. Їх помістили на карантин.

У своєму зверненні на телебаченні президент країни Ніколас Мадуро повідомив про стан тривоги й закликав венесуельців вживати профілактичних заходів. Людей старше 65 років закликають сидіти вдома. Ілюстрація REUTERS

Також він порекомендував громадянам носити медичні маски. При цьому сам він теж був у ній. Він повідомив, що людей не будуть пускати в громадський транспорт без них. У разі відсутності масок в аптеках порадив робити їх власноруч.

Стан справ в лікарнях жалюгідний: лікарі відмовляються виходити на роботу, а фінансів не вистачає на забезпечення необхідним. Наприклад, відра з-під фарби використовують як туалети, а хірургічні рукавички лікарі одягають повторно. Цього тижня президент призупинив авіасполучення країни з Європою та Колумбією. Також повідомив про скасування публічних заходів. У п'ятницю, 13 березня, Родрігес заявив, що школи будуть закриті з понеділка.