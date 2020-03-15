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730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту

730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
19:45 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:15 березня готель Reech Oasis Beach Hotel був закритий на карантин у зв'язку з виявленням в даному готелі двох інфікованих коронавірусом.

730 громадян України поміщені на 14-денний карантин в готелі в єгипетському місті Шарм ель-Шейх у зв'язку з виявленням в ньому двох туристів, хворих коронавірусом Covid-19.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, 15 березня готель Reech Oasis Beach Hotel (м. Шарм ель-Шейх) був закритий на карантин у зв'язку з виявленням в даному готелі двох інфікованих коронавірусом Covid-19 туристів. За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть залишити територію готелю", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі МЗС України в неділю.

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У міністерстві запевнили, що посольством України в Єгипті встановлено і підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів і вживаються заходи щодо своєчасного повернення решти українських туристів, які сьогодні перебувають в Єгипті.

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МОЗ, Єгипет, Коронавірус, Covid-19.
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