Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення

Світові новини:Схожу оцінку того, скільки людей заразиться коронавірусом, давали і в ФРН.

Влада Франції розуміє, що не зможе повністю стримати поширення коронавірусу і тому - лише прагне розтягнути цей процес у часі, заявив у неділю міністр освіти Жан-Мішель Бланке.

"Як ви знаєте, з самого початку наша стратегія полягає не в тому, щоб зупинити вірус, а в тому, щоб його поширення було якомога більше розтягнутим у часі", - сказав він в ефірі радіостанції "Франс-енфо".

Міністр закликав спокійно ставитися до того, що кількість інфікованих коронавірусом, які не представляють серйозної небезпеки для більшості людей, буде продовжувати зростати.

"Зрештою, 50-70% населення заразиться, і саме це покладе край цій загрозі, оскільки у більшості людей виробиться імунітет. В результаті вірус зникає", - сказав Бланке.

Раніше схожу оцінку того, скільки людей заразиться коронавірусом, давали і в ФРН.

У Франції в рамках боротьби проти коронавірусу з неділі закриті всі магазини, крім продуктових і аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень. Закрито кафе, ресторани, кінотеатри.