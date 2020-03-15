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Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення

Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення
19:24 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Фото: epa.eu

Світові новини:Схожу оцінку того, скільки людей заразиться коронавірусом, давали і в ФРН.

Влада Франції розуміє, що не зможе повністю стримати поширення коронавірусу і тому - лише прагне розтягнути цей процес у часі, заявив у неділю міністр освіти Жан-Мішель Бланке.

"Як ви знаєте, з самого початку наша стратегія полягає не в тому, щоб зупинити вірус, а в тому, щоб його поширення було якомога більше розтягнутим у часі", - сказав він в ефірі радіостанції "Франс-енфо".

Міністр закликав спокійно ставитися до того, що кількість інфікованих коронавірусом, які не представляють серйозної небезпеки для більшості людей, буде продовжувати зростати.

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"Зрештою, 50-70% населення заразиться, і саме це покладе край цій загрозі, оскільки у більшості людей виробиться імунітет. В результаті вірус зникає", - сказав Бланке. 

Раніше схожу оцінку того, скільки людей заразиться коронавірусом, давали і в ФРН.

У Франції в рамках боротьби проти коронавірусу з неділі закриті всі магазини, крім продуктових і аптек. Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень. Закрито кафе, ресторани, кінотеатри.

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Все по темі:

Франция, Вирус, Стратегия, Коронавірус, Жан-Мішель Бланке.
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