Низка супермаркетів світу створює "годину для літніх людей"

Світові новини:Метою цього є зменшення контактів цієї найбільш вразливої для коронавірусу вікової категорії з іншими покупцями.

Деякі мережі супермаркетів у Північній Ірландії та Уельсі (Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Австралії, Норвегії, Австрії встановлюють спеціальний час для здійснення покупок лише людьми похилого віку.

"Через коронавірус для захисту літніх людей як вразливої групи супермаркети в Ірландії, Уельсі, Австралії та Норвегії встановили спеціальні години роботи. Торговельні мережі закликають населення поважати ці заходи", - повідомляє німецький портал на продовольчу тематику Lebensmittel Zeitung.

Крім того, "годину для літніх людей" – з 8.00 до 9.00 – ввела й низка супермаркетів в Австрії - Billa, Merkur та Lid.

Також така практика широко присутня і в Канаді.

Через спричинений коронавірусом ажіотаж навколо закупівлі продуктів в магазинах багатьох країн можна застати лише пусті полки, що лише ускладнює купівлю необхідного вразливою категорією осіб похилого віку. Саме для того, щоб вони не переживали про відсутній асортимент, а також був зведений до мінімуму ризик контакту з великим натовпом, низка мереж супермаркетів зарезервувала для них одну, а подекуди і дві ранішні години – відразу після відкриття магазинів їм пропонується приходити та купувати все необхідне у спокійній обстановці.

Торговельні мережі закликають громадськість з відповідальністю поставитися до ініціативи та поважати цю "годину для літніх людей".

Як відомо, для людей похилого та старечого віку коронавірус COVID-19 несе підвищені ризики для життя.