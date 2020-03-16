Коронавірус 16 березня: хворих - майже 170 тисяч, померло 6,5 тисяч людей

Світові новини:Кількість інфікованих у світі наблизилась до 170 тисяч осіб.

Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що для запобігання поширенню коронавірусу слід обмежити пересування людей і залишити працювати лише аптеки та продуктові магазини.