Скачать
Понеділок, 16.03.2020
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Через карантин Україна не видає візи
Через карантин Україна не видає візи
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики

Коронавірус 16 березня: хворих - майже 170 тисяч, померло 6,5 тисяч людей

Дивіться фото (4)
Коронавірус 16 березня: хворих - майже 170 тисяч, померло 6,5 тисяч людей
07:43 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Кількість інфікованих у світі наблизилась до 170 тисяч осіб.

Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавірусі приймати не можна

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що для запобігання поширенню коронавірусу слід обмежити пересування людей і залишити працювати лише аптеки та продуктові магазини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (4)

Все по темі:

Италия, Китай, Ухань, Коронавірус, SARS-CoV-2.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії від коронавірусу помер футболіст Франсіско Гарсія
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Медична маска своїми руками
04 Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували
05 У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся