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Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини

Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини
19:55 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:За словами міністра лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що для запобігання поширенню коронавірусу слід обмежити пересування людей і залишити працювати лише аптеки та продуктові магазини.

Про це йдеться у терміновому зверненні міністра.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб", - вважає Ємець. 

Також, за його словами, лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації.

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"Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією", - підкреслив Ємець.

Він поінформував, що МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу.

Міністр зауважив, що "сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи". 

"Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й всього світу – це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус", - каже він.

Ємець закликав усіх українців не бути легковажними, не панікувати, а мобілізуватися та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. 

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"Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких", - закликав міністр. 

Він нагадав, що треба виконувати інструкції, правила та рекомендації. А також стежити за оновленнями офіційних джерел інформації МОЗ України. 

Як повідомлялося, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено 3 випадки захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Все по темі:

МОЗ, Аптеки, Коронавірус, Запобігання, Поширення, Ілля Ємець.
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