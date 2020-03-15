Цікаві поради, чим зайнятися на карантині

Новини України:Наша звична афіша подій стала неактуальною через карантин, тож ми зібрали для вас ідеї щодо того, як залишатися вдома і проводити час з максимальною користю.

Нині саме час дочитати книжку, яка так довго лежала в шухляді, подивитися цікавий фільм, на який не вистачало часу, або ж відточити кулінарні навички.

Варіант перший – інтелектуальний. Прочитати книжку

Насправді в наш час люди читають дуже багато – незліченні повідомлення, стрічка новин нон-стоп, улюблені блоги в Інтернеті... Але книги ніщо не замінить. Про користь читання книжок говорити у 21 столітті зайве, але ми згадаємо американську експертку Жордін Кормьєр, яка виділяє чотири безсумнівні переваги читання книг:

1. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду.

2. Читання допомагає розширити словниковий запас і підвищити інтелектуальний рівень. Відчуваючи себе обізнанішою у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів.

3. Читання книг розвиває соціальні навички і здатність до емпатії. Занурюючись в незнайомі ситуації і знайомлячись з різними персонажами на сторінках книг, людина розширює рамки власних поглядів і починає краще розуміти інших людей.

4. Читання – це своєрідна форма релаксації, яка допомагає боротися зі стресом і поганим настроєм. Книга здатна одночасно і активізувати мислення, і розслабити, відволікти від проблем. Також читання – це прекрасний спосіб психологічного омолодження.

Пропонуємо найсвіжіші добірки для читання:

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Варіант другий – освітній. Пройти онлайн-курс навчання

Сьогодні без постійної самоосвіти складно конкурувати на ринку праці. З’являються нові винаходи, методики, тренди, попит на знання та вміння постійно змінюється. Не обов’язково повертатися на студентську лаву або платити багато грошей за курси з незручним графіком навчання. Зараз існують сотні онлайн-курсів, які доступні кожному, в кого є комп’ютер та інтернет.

Платформи, на яких навчають:

Prometheus – це громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та поспілкуватись один з одним.

Coursera – пропонує своїм слухачам сотні онлайн-курсів з різних дисциплін. Coursera співпрацює з університетами з різних країн світу для викладання курсів цих навчальних закладів онлайн. Протягом навчання студент повинен переглядати відеолекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають українські субтитри.

edX – це спільний проєкт Масачусетського технологічного та Гарвардського університетів. Кількість представлених іменитих вишів тут просто вражає – понад 200 університетів зі всього світу надають свої матеріали.

Udemy – тут представлені найрізноманітніші курси, серед яких продуктивність, стиль життя чи навіть музика. Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо, презентацій та текстів. Udemy також пропонує створювати власні навчальні проєкти для корпоративного навчання.

Futurelearn – це соціальна платформа для навчання в Великій Британії. На безкоштовних онлайн-курсах від British Council можна підтягнути англійську для ділового спілкування, підготуватися до проходження IELTS або дослідити життя і творчість Шекспіра, Велику хартію вольностей чи британську культуру.

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Для дітей можна увімкнути телеканал "Київ" – там транслюють відеоуроки зі шкільної програми.

Варіант третій – диванний. Влаштувати кіномарафон

На сьогодні знімається така велика кількість фільмів, що майже кожен день проходять прем'єри по всьому світу. Однак у шаленому ритмі сучасного життя навряд чи ви встигли познайомитися з усіма цікавими кіноновинками. Тож зробіть попкорн (можна навіть у мікрохвильовці!), приготуйте каву, чай або домашній глінтвейн і насолоджуйтеся вечором кіно.

Де дивитися кіно легально:

megogo (від 80 грн)

оll.tv (від 49 грн)

Netflix (від 8 євро)

divan.tv (від 80 грн)

Takflix (від 60 грн)

Варіант четвертий – спортивний. Зробити фізичні вправи

Все більше людей доходять до висновку, що найкраще місце для заняття спортом – це власне житло. Причин для цього декілька: по-перше, ніхто і ніщо не відволікає від тренувань, по-друге, тренуватися ви зможете тоді, коли зручно саме вам. Але найголовніше – не потрібно платити гроші. Ось декілька вправ, які допоможуть «тримати себе у тонусі».

Варіант п’ятий – гастрономічний. Відточити власні кулінарні навички

Не обмежуйте себе лише звичними і добре знайомими стравами. Можна приготувати млинці з різними начинками або ж влаштувати майже свято, звернувшись до смачних і водночас корисних новорічних або різдвяних рецептів від Євгена Клопотенка. Або ж протестувати різні рецепти паски, щоб на Великдень приготувати найкращу з них.

Зрештою, ви завжди можете побалувати себе смаколиками – наприклад, підсолодити собі життя за унікальними закарпатськими рецептами.