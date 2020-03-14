МЗС рекомендують українцям утриматися від поїздок за межі України

Новини України:Українцям рекомендують не відвідувати КНР, Республіку Корея, Японію, Італію, Іспанію, Францію, Грецію, ФРН, Єгипет, ОАЕ, Туреччину, Таїланд та Ізраїль.

Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок за межі України у зв’язку з офіційним оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також застереженням щодо зростання ближчим часом кількості нових випадків зараження.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

Зазначається, що це стосується, насамперед, КНР, Республіки Корея, Японії, а також популярних серед українців туристичних напрямків, зокрема, Італійської Республіки, Королівства Іспанія, Французької Республіки, Грецької Республіки, ФРН, Арабської Республіки Єгипет, Об’єднаних Арабських Еміратів, Турецької Республіки, Королівства Таїланд, Держави Ізраїль тощо.

"Просимо врахувати, що, станом на сьогодні, низка країн на національному рівні запровадила комплекс жорстких обмежувальних (карантинних) заходів, спрямованих на локалізацію вірусу, які триватимуть до повної стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації", - додали у прес-службі МЗС.

У міністерстві наголосили, що співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на веб-ресурсі "ДРУГ" (http://friend.mfa.gov.ua).

Крім того, необхідно стежити за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація - на сайті МЗС України - https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти - [email protected]

Також необхідно дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України (з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).

Як повідомлялося, станом на ранок 14 березня у світі було зареєстровано 145 тис. 369 випадків захворювання COVID-19, з них 71 тис. 694 (49,3%) осіб одужали. Також у світі зафіксовано 5 тис. 429 летальних випадків від COVID-19. В

Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.

Україна з 17 березня закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

В РНБО закликали всіх громадян України, які перебувають за кордоном, повернутися додому до 17 березня.