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У Чернівецькій області співробітники ДСНС дезинфікують вокзали та автостанції

У Чернівецькій області співробітники ДСНС дезинфікують вокзали та автостанції
16:54 Сьогодні Телеграф dsns.gov.ua

Новини України:Згідно з протоколом обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рятувальники проводять дезинфікційні заходи.

13 березня рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно з працівниками Держпродспоживслужби провели дезінфекційні заходи з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема дезінфекційні заходи проводились на території м. Вижниця та м. Вашківці Вижницького району, а також на залізничних станціях в селах Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка Заставнівського району.

На Чернігівщині рятувальники провели дезобробку всіх автовокзалів

Працівники пожежно-рятувальних підрозділів провели дезобробку дезінфікуючим засобом "Санітаб". До дезінфекції залучалися районні пожежно-рятувальні підрозділи Управління.

Ці заходи проводяться відповідно до протокольного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Все по темі:

Инфекция, ДСНС, Дезинфекция, Чернівці, Коронавірус, Covid-19, Вижниця, Вашківці, Веренчанка, Кострижівка, Штефанівка.
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