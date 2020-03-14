Що потрібно купити, щоб бути готовим до епідемії

У зоні ризику важко перенести новий вірус люди похилого віку.
Центр з контролю та захворювань США (CDC) рекомендує їм сидіти вдома та мінімізувати звичні активності. Навіть похід у крамницю.
Отож забезпечити продуктами своїх батьків, бабусь та дідусів — важливо.
Головне – робити ці запаси спокійно та розсудливо.
Отож, що варто підготувати на випадок вимушеного карантину?
Їжа
Німецький сайт RND публікує такі поради фахівців німецького федерального відомства захисту цивільного населення і допомоги при катастрофах щодо запасів на випадок надзвичайної ситуації.
З розрахунку на людину, яка має вживати в середньому 2200 кілокалорій, варто мати вдома на 10 днів:
Також, за бажанням, ви можете закупити продукти, які не потрібно готувати та легко зберігати.
Наприклад, сіль, цукор, кава, чай, какао-порошок, печиво, сухарики, бульйони швидкого приготування, борошно тощо.
Це загальні поради. Можливо, вам необхідне спеціальне харчування і важливо запастися безлактозним молоком або безглютеновими хлібцями.
Якщо у вас немовля, яке харчується сумішшю, розрахуйте, скільки суміші буде необхідно запасти на 10-14 днів.
На випадок надзвичайної ситуації є велика спокуса затарити морозильну камеру великою кількістю різної поживи.
Не поспішайте з цим, пише експертний сайт Skilled Survival, подумайте про їжу, яка може довго зберігатися і без холодильника. Це крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, в'ялене м'ясо типу суджука тощо.
Аптечка та засоби особистої гігієни
Перевірте, чи є в наявності:
Якщо ви носите лінзи – чи є у вас достатня кількість розчину для них?
При собі краще мати готівку – не розраховуйте лише на термінали.
Але не перенавантажуйте свій дім непотрібними запасами та мотлохом.
Весна близько! Цілком можливо, що все завершиться швидше, так і не почавшись.