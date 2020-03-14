Що потрібно купити, щоб бути готовим до епідемії

Новини України:Паніка – це нерозумно. Але подумати, які запаси варто зробити на випадок, якщо ситуація погіршиться – не така вже й погана ідея.

У зоні ризику важко перенести новий вірус люди похилого віку.

Центр з контролю та захворювань США (CDC) рекомендує їм сидіти вдома та мінімізувати звичні активності. Навіть похід у крамницю.

Отож забезпечити продуктами своїх батьків, бабусь та дідусів — важливо.

Головне – робити ці запаси спокійно та розсудливо.

Отож, що варто підготувати на випадок вимушеного карантину?

Їжа

Німецький сайт RND публікує такі поради фахівців німецького федерального відомства захисту цивільного населення і допомоги при катастрофах щодо запасів на випадок надзвичайної ситуації.

З розрахунку на людину, яка має вживати в середньому 2200 кілокалорій, варто мати вдома на 10 днів:

20 літрів води,

зернові продукти, хліб, картопля, макаронні вироби, рис (загальною масою 3,5 кілограми),

4 кілограми бобових та овочів,

2,5 кілограми фруктів та горіхів,

2,6 літра молока та/або молочних продуктів,

1,5 кілограми риби, м'яса, яєць або яєчного порошку.

0,375 кілограма жирів та масел.

Також, за бажанням, ви можете закупити продукти, які не потрібно готувати та легко зберігати.

Наприклад, сіль, цукор, кава, чай, какао-порошок, печиво, сухарики, бульйони швидкого приготування, борошно тощо.

Це загальні поради. Можливо, вам необхідне спеціальне харчування і важливо запастися безлактозним молоком або безглютеновими хлібцями.

Якщо у вас немовля, яке харчується сумішшю, розрахуйте, скільки суміші буде необхідно запасти на 10-14 днів.

На випадок надзвичайної ситуації є велика спокуса затарити морозильну камеру великою кількістю різної поживи.

Не поспішайте з цим, пише експертний сайт Skilled Survival, подумайте про їжу, яка може довго зберігатися і без холодильника. Це крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, в'ялене м'ясо типу суджука тощо.

Аптечка та засоби особистої гігієни

Перевірте, чи є в наявності:

термометр;

пінцет;

ножиці;

ліки проти болю та лихоманки;

ліки, які ви маєте весь час приймати проти хронічних захворювань;

антисептики для ран та шкіри;

ліки на випадок отруєння;

бинти;

вата;

пластир;

шприці;

мазі від укусів комах та сонячних опіків;

ліки проти алергії;

засоби особистої гігієни (мило, зубна паста, зубна щітка тощо);

памперси;

серветки;

туалетний папір.

Якщо ви носите лінзи – чи є у вас достатня кількість розчину для них?

При собі краще мати готівку – не розраховуйте лише на термінали.

Але не перенавантажуйте свій дім непотрібними запасами та мотлохом.

Весна близько! Цілком можливо, що все завершиться швидше, так і не почавшись.