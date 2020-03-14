Що потрібно купити, щоб бути готовим до епідемії

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20:11 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф life.pravda Фото: unsplash

Новини України:Паніка – це нерозумно. Але подумати, які запаси варто зробити на випадок, якщо ситуація погіршиться – не така вже й погана ідея.

У зоні ризику важко перенести новий вірус люди похилого віку.

Центр з контролю та захворювань США (CDC) рекомендує їм сидіти вдома та мінімізувати звичні активності. Навіть похід у крамницю.

Отож забезпечити продуктами своїх батьків, бабусь та дідусів — важливо.

Головне – робити ці запаси спокійно та розсудливо.

Отож, що варто підготувати на випадок вимушеного карантину?

Їжа

Німецький сайт RND публікує такі поради фахівців німецького федерального відомства захисту цивільного населення і допомоги при катастрофах щодо запасів на випадок надзвичайної ситуації.

З розрахунку на людину, яка має вживати в середньому 2200 кілокалорій, варто мати вдома на 10 днів:

  • 20 літрів води,
  • зернові продукти, хліб, картопля, макаронні вироби, рис (загальною масою 3,5 кілограми),
  • 4 кілограми бобових та овочів,
  • 2,5 кілограми фруктів та горіхів,
  • 2,6 літра молока та/або молочних продуктів,
  • 1,5 кілограми риби, м'яса, яєць або яєчного порошку.
  • 0,375 кілограма жирів та масел.

Також, за бажанням, ви можете закупити продукти, які не потрібно готувати та легко зберігати.

Наприклад, сіль, цукор, кава, чай, какао-порошок, печиво, сухарики, бульйони швидкого приготування, борошно тощо.

Це загальні поради. Можливо, вам необхідне спеціальне харчування і важливо запастися безлактозним молоком або безглютеновими хлібцями.

Якщо у вас немовля, яке харчується сумішшю, розрахуйте, скільки суміші буде необхідно запасти на 10-14 днів.

На випадок надзвичайної ситуації є велика спокуса затарити морозильну камеру великою кількістю різної поживи.

Не поспішайте з цим, пише експертний сайт Skilled Survival, подумайте про їжу, яка може довго зберігатися і без холодильника. Це крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, в'ялене м'ясо типу суджука тощо.

Аптечка та засоби особистої гігієни

Перевірте, чи є в наявності:

  • термометр;
  • пінцет;
  • ножиці;
  • ліки проти болю та лихоманки;
  • ліки, які ви маєте весь час приймати проти хронічних захворювань;
  • антисептики для ран та шкіри;
  • ліки на випадок отруєння;
  • бинти;
  • вата;
  • пластир;
  • шприці;
  • мазі від укусів комах та сонячних опіків;
  • ліки проти алергії;
  • засоби особистої гігієни (мило, зубна паста, зубна щітка тощо);
  • памперси;
  • серветки;
  • туалетний папір.

Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу

Якщо ви носите лінзи – чи є у вас достатня кількість розчину для них?

При собі краще мати готівку – не розраховуйте лише на термінали.

Але не перенавантажуйте свій дім непотрібними запасами та мотлохом.

Весна близько! Цілком можливо, що все завершиться швидше, так і не почавшись.

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Пандемия, Продукті, Коронавірус, Магазини, Список продуктів.
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