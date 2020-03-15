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МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна

МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
22:43 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Нестероїдні протизапальні засоби можуть призвести до тяжких ускладнень навіть у молодих людей.

Прийом ібупрофену та інших нестероїдних протизапальних засобів може посилити захворювання коронавірусом.

Про це повідомив у себе в Twitter міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. "COVID-19: прийом протизапальних (ібупрофен, кортизон) може стати фактором, що загострює інфекцію. Якщо у вас жар, прийміть парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, або у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем", - зазначив Веран, передає 112.ua.

За інформацією газети Le Monde, прийом нестероїдних протизапальних засобів може призвести до тяжких ускладнень навіть у молодих людей.

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Видання The Guardian з посиланням на медиків повідомляє, що протизапальні препарати становлять ризик для людей з інфекційними захворюваннями, оскільки вони мають тенденцію зменшувати реакцію імунної системи організму.

Станом на ранок 15 березня, у Франції захворіли 4 481 людина, одужали – 12, померли - 91.

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Все по темі:

Франция, Ибупрофен, Коронавірус, Covid-19, Олів'є Веран.
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