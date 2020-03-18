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У світі коронавірус побороли 83 тисячі осіб

У світі коронавірус побороли 83 тисячі осіб
09:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:За останню добу глобально було зафіксовано 384 нових випадки, померла 21 людина.

Станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 601 випадок зараження коронавірусом, з них 82 779 осіб одужали, 7 988 померли. Про це повідомляє Worldometer.

Коронавірус зачепив 166 країн по всьому світу.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано в Китаї - 80 894 заражених, з яких понад 3 тисячі померли. Однак число нових випадків у країні впало, і за останню добу в Китаї зареєстрували всього 13 нових випадків коронавірусу і 11 смертей.

Найбільш постраждалою від Covid-19 європейською країною є Італія, де 31 506 осіб захворіли, майже 3 тисячі з них уже одужали, і 2 503 не впоралися з хворобою.

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Ще однією країною Європи, що перетнула десятитисячний рубіж, є Іспанія, де заразилися 11 826 осіб, з яких трохи більше тисячі одужали і 533 померли.

В Ірані кількість зафіксованих випадків на сьогодні становить 16 169 осіб: 5 389 одужали, 988 загинули.

У Південній Кореї, де захворіли більш як 8 тисяч осіб, зафіксували 93 нових випадки. Загалом у країні померли 84 людини - троє з них за останню добу. Одужали - 1540 осіб.

У Франції зареєстрували 7 730 випадків коронавірусу, одужали 602 людини, загинули 175.

У США за останню добу зареєстрували 104 нових випадки, в результаті чого кількість хворих становить 6 515 осіб. Одужали 106 осіб, 115 не подолали хворобу.

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В інших країнах, де кількість хворих перевищує тисячу, ситуація така: у Швейцарії зафіксували 2 742 випадки, у Британії - 1 950, Нідерландах і Норвегії 1 705 і 1471 відповідно, в Австрії хворіють 1332 особи, в Бельгії - 1 243 особи, а в Швеції - 1 196 осіб.

В Австралії за останню добу зареєстрували 105 випадків зараження (всього 560), і одну нову смерть (усього 6).

В Україні наразі лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська область (1) і Київ (2). Два випадки виявилися смертельними.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Одужання.
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