Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Міжнародна асоціація повітряного транспорту закликала світ врятувати авіаційну індустрію

Міжнародна асоціація повітряного транспорту закликала світ врятувати авіаційну індустрію
08:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Через чинну кризу авіаційна індустрія може втратити до $113 мільярдів.

Усім державам світу слід застосувати “надзвичайні кроки” та “врятувати авіаційну індустрію від фінансової загрози”, викликаної ситуацією із COVID-19. Про це заявив генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Александр де Жуньяк, повідомляє Xinhua.

“Держави не можуть займати вичікувальну позицію. Ми побачили, наскільки погіршала ситуація у світі за дуже короткий час. Вони мусять діяти негайно й рішуче”, - сказав Жуньяк.

За його словами, для допомоги авіакомпаніям в уникненні кризи ліквідності, державна підтримка може надійти трьома способами: пряма фінансова допомога, позики та кредитні гарантії або звільнення від оподаткування.

Низка супермаркетів світу створює "годину для літніх людей"

“У нормальні часи авіаційний транспорт забезпечує близько 35% світової торгівлі. Кожне робоче місце в авіаційному транспорті підтримує ще 24 роботи у туристичному та подорожувальному ланцюжку створення вартості - близько 70 млн робочих місць”, - наголосив генеральний директор ІАТА.

Жуньяк нагадав, що за оцінками ІАТА, через чинну кризу авіаційна індустрія може втратити до $113 мільярдів. “Пріоритизація повітряного транспорту, допомога авіакомпаніям фінансово пережити ці темні часи, направить світ на шлях невідворотного відновлення”, - підсумував він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авиакомпания, Авиатранспорт, Літак, Економічна криза, Перевазення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
03 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
04 В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
05 Технічні характеристики нового PlayStation 5
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
У Перу ввели комендантську годину
У Перу ввели комендантську годину
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся