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Унаслідок пандемії роботу можуть втратити 25 мільйонів людей

Унаслідок пандемії роботу можуть втратити 25 мільйонів людей
09:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Для боротьби з наслідками пандемії Єврокомісія планує спрямувати 38 мільярдів євро на підтримку постраждалих від пандемії підприємств.

Унаслідок пандемії коронавірусу роботу можуть втратити близько 25 мільйонів людей, якщо уряди не вживатимуть масштабних оперативних заходів. Про це заявила Міжнародна організація праці.

«Економічна та трудова криза, спровокована пандемією Covid-19, може підвищити число безробітних у світі на 25 мільйонів. Проте якщо ми побачимо скоординовану відповідь міжнародної спільноти, як це було під час кризи 2008-2009 років, то влив нинішньої кризи на безробіття можна суттєво знизити», - вважають у цій організації.

В організації закликали до термінових, масштабних та скоординованих заходів для захисту працівників, підтримки робочих місць та доходів, а також стимулювання економіки.

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Влада Італії, де зафіксоване найбільше число інфікувань серед усіх країн ЄС, пообіцяла постраждалим секторам економіки 3,6 мільярда євро.

Своєю чергою, міністр економіки Німеччини заявив про готовність виділити бізнесу 500 мільярдів євро для подолання наслідків пандемії коронавірусу для економіки країни.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни готова надати компаніям та громадянам через податкові відстрочки 55 мільярдів канадських доларів для боротьби із пандемією.

Cтаном на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.

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Робота, Пандемия, Єврокомісія, Світ, Коронавірус.
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