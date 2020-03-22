Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

ВООЗ: Маску носити необов'язково (Відео)

ВООЗ: Маску носити необов'язково (Відео)
15:23 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Медичні маски ефективні "лише в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує носити медичну маску людям, які кашляють або чхають, а здоровим слід одягати її, коли вони надають допомогу людині з підозрою на Covid-19. Відповідні рекомендації для населення у зв'язку з поширенням нового коронавіруса опубліковані на сайті ВООЗ.

"Якщо ви кашляєте або чхаєте - носіть маску", - порекомендували у ВООЗ.

Однак, якщо ці симптоми відсутні, то носити маску необов'язково. "Здоровим людям носити маску треба тільки, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію 2019 nCoV", - заявили у ВООЗ.

У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб

Зазначається, що медичні маски ефективні "лише в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом".

Крім того, якщо хтось користується маскою, то йому слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

Рекомендації ВООЗ такі:

Перед тим як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот без зазорів між обличчям і маскою.

Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісним засобом і вимийте їх з милом.

Як тільки маска стає сирою, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно.

В Італії 20% медперсоналу інфікувалось коронавірусом

Щоб зняти маску: зніміть маску, тримаючись за гумку ззаду (не торкаючись до передньої частини маски); і відразу ж викиньте в контейнер для відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Маска, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Рекомендації.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся