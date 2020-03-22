ВООЗ: Маску носити необов'язково (Відео)

Світові новини:Медичні маски ефективні "лише в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує носити медичну маску людям, які кашляють або чхають, а здоровим слід одягати її, коли вони надають допомогу людині з підозрою на Covid-19. Відповідні рекомендації для населення у зв'язку з поширенням нового коронавіруса опубліковані на сайті ВООЗ.

"Якщо ви кашляєте або чхаєте - носіть маску", - порекомендували у ВООЗ.

Однак, якщо ці симптоми відсутні, то носити маску необов'язково. "Здоровим людям носити маску треба тільки, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію 2019 nCoV", - заявили у ВООЗ.

Зазначається, що медичні маски ефективні "лише в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом".

Крім того, якщо хтось користується маскою, то йому слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

Рекомендації ВООЗ такі:

Перед тим як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот без зазорів між обличчям і маскою.

Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісним засобом і вимийте їх з милом.

Як тільки маска стає сирою, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно.

Щоб зняти маску: зніміть маску, тримаючись за гумку ззаду (не торкаючись до передньої частини маски); і відразу ж викиньте в контейнер для відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.