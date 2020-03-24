Статистика коронавірусу: 16,5 тисяч жертв і понад 100 тисяч одужали

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Вівторок, 24.03.2020
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08:33 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:На коронавірус у світі захворіли 381 тисяча осіб, 102 тисячі одужали.

Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

Про це повідомляє Worldometers.

Covid-19 зачепив вже 195 країн. Загалом у світі сьогодні зареєстровано 2 962 нові випадки зараження і 51 летальний результат.

У Китаї на сьогодні зареєстровано 81 171 випадок захворювання, 78 - за сьогодні. Число загиблих у країні становить 3 277, тих, хто одужав, - 73 159 осіб.

В Італії зафіксували 63 927 випадків Covid-19, 6 077 смертей і 7 432 випадки одужання.

США займає третю позицію за кількістю зареєстрованих випадків вірусу: за останню добу там виявили 2 411 нових випадків (всього 46 145) і 29 нових смертей (всього 582), 295 осіб там одужали.

В Іспанії зафіксували 35 136 випадків зараження, зокрема 2 311 смертей і 3 355 одужань, у Німеччині - 29 056 випадків захворювання, 123 летальні випадки і 453 одужання.

В Ірані зараз кількість хворих становить 23 049, з них 1 812 загинули і 8 376 одужали.

У Франції зафіксовано 19 856 випадків, з них 860 летальні, 2 200 осіб одужали.

У Південній Кореї сьогодні зафіксували 76 нових випадків (9 037 всього) і 9 нових смертей (120 всього)

В інших країнах, де кількість хворих обчислюється тисячами, ситуація така: Швейцарія 8 795 випадків, з них 120 смертей, Великобританія 6 650 випадків, 335 смертей, Нідерланди та Австрія 4 774 і 4 474 випадки відповідно, Бельгія 3 743, Норвегія 2 625, Канада 2 091, Португалія 2 060. Швеція 2 046, Австралія 1 973 (86 за сьогодні), Бразилія 1 924, Туреччина 1 529, Малайзія 1 518, Данія 1 460, Ізраїль 1 442 Чехія 1 236. Японія 1 128, Ірландія 1 125.

ВООЗ повідомляє про стрімке поширення коронавірусу у світі

У Таїланді зареєстровано 827 випадків, з них 106 - сьогодні.

У Польщі 749 випадків з них 2 смерті, в Румунії 576 випадків і 7 смертей, в Естонії 352 без летальних випадків, у Хорватії 315, Сербії 249 випадків, в Казахстані 66, з них 4 зареєстровано сьогодні.

В Україні наразі зареєстровано 73 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, 3 з них летальні, одна людина одужала.

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Италия, Китай, США, Вирус, ВООЗ, Коронавірус.
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