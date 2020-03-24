ВООЗ повідомляє про стрімке поширення коронавірусу у світі

Світові новини:ВООЗ повідомляє, що пандемія дуже швидко шириться світом.

Темпи поширення коронавірусу COVID-19 в світі прискорюються.

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.

"У ВООЗ отримали дані про понад 300 тис. випадків зараження COVID-19. Ця проблема торкнулася майже всіх країн світу. Поширення пандемії прискорюється".

Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячним випадком зараження пройшло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, щоб досягти позначки в 300 тис. тих, хто заразився пішло всього чотири дні.