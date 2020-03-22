ВООЗ: Для протидії коронавірусу одного карантину недостатньо

Світові новини:Для того щоб зменшити поширення коронавірусу не достатньо просто закривати країни на карантин, потрібно турбуватися про громадське здоров'я.

Карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидиву. Про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян, передає Reuters.

"Країни не можуть просто закрити свої товариства, щоб перемогти вірус", - наголосив Раян.

За його словами, варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.

"Нам дійсно потрібно зосередитися на тому, щоб знайти людей, які хворі і тих, хто має вірус, та ізолювати їх", - зазначив Раян.

Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 209 839 осіб.