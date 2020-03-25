В Єгипті запровадять комендантську годину

Світові новини:В Єгипті 366 підтверджених випадків коронавірусу і 21 смертельний випадок.

Єгипет запровадить двотижневу нічну комендантську годину як зусилля з припинення поширення коронавірусу. Про це повідомляє АР.

«Єгипет запровадить двотижневу нічну комендантську годину, щоб зупинити поширення нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що 11-годинна комендантська година з 7 години вечора до 6 ранку почне діяти в середу в усій країні. У цей період часу багато видів транспорту будуть зупинені.

Медбулі також оголосив про закриття шкіл та університетів ще на два тижні до 12 квітня. Він сказав, що магазини і торговельні центри будуть закриті по п'ятницях і суботах (вихідні в Єгипті) і їм буде дозволено працювати п'ять днів на тиждень з 7 до 17 години. Магазини продуктів харчування, пекарні та аптеки будуть виключені зі списку на закриття.