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В Єгипті запровадять комендантську годину

В Єгипті запровадять комендантську годину
05:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:В Єгипті 366 підтверджених випадків коронавірусу і 21 смертельний випадок.

Єгипет запровадить двотижневу нічну комендантську годину як зусилля з припинення поширення коронавірусу. Про це повідомляє АР.

«Єгипет запровадить двотижневу нічну комендантську годину, щоб зупинити поширення нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що 11-годинна комендантська година з 7 години вечора до 6 ранку почне діяти в середу в усій країні. У цей період часу багато видів транспорту будуть зупинені.

Перші смерті на коронавірус зафіксовано у Колумбії, Косові, Румунії та Гуамі

Медбулі також оголосив про закриття шкіл та університетів ще на два тижні до 12 квітня. Він сказав, що магазини і торговельні центри будуть закриті по п'ятницях і суботах (вихідні в Єгипті) і їм буде дозволено працювати п'ять днів на тиждень з 7 до 17 години. Магазини продуктів харчування, пекарні та аптеки будуть виключені зі списку на закриття.

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Смерть, Пандемия, Єгипет, Коронавірус, Комендантська година.
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