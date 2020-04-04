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Субота, 04.04.2020
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
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У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу

У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
20:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:241 742 особи вже одужали від недуги.

В усьому світі вже нараховується 62 444 жертв епідемії коронавірусу. Італія, США та Іспанія - найбільш постраждалі країни за кількістю летальних випадків. Про такі дані інформує сайт Worldometer.

У світі зафіксовано 1 162 297 підтверджених випадків коронавірусу.

За кількістю підтверджених випадків хвороби лідирують США, де зафіксовано 291 545 хворих та 7 851 летальний випадок. На другому місці Іспанія - 124 736 випадків та 11 744 смертей. Далі йде Італія - 119 827 підтверджених випадків та 14 681 померлий.

Очільниця МВФ назвала пандемію коронавірусу "найтемнішою годиною" для людства

Як повідомлялося, в Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

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Смерть, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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