28 осіб змило в море з порому під час тропічного циклону "Гарольд"

Світові новини:Пором на Соломонових островах відправився в плавання, незважаючи на попередження про бурхливе море під час тропічного циклону "Гарольд".

У п'ятницю, 3 квітня, судно зіткнулося з дуже сильним вітром, десятки пасажирів були змиті за борт, 28 осіб вважаються зниклими без вісті, повідомляє BBC.

Пором слідував зі столичного порту Хоніара, розташованого на острові Гуадалканал, на острів Малаїта. Всього на борту знаходилося близько 60 осіб. Пасажири евакуювалися в свої рідні села в рамках програми протидії коронавірусу. На Соломонових островах поки не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання. Відразу ж після отримання сигналу лиха до порому був відправлений патрульний катер, щоб спробувати повернути пасажирів. Роботи з пошуку і порятунку ускладнила погана погода. На всій території Соломонових островів влада підраховує збитки, завдані тропічним циклоном, який завдав удару по країні в п'ятницю.

Як повідомлялося раніше, "Гарольд" знеструмив столицю Соломонових островів. Національне агентство по стихійним лихам попередило людей про необхідність перебратися на височини, повідомивши про можливі повені та зсуви. Місцевим жителям рекомендовано проявляти обережність.