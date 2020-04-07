До прискорення пошуку вакцини долучились понад 70 країн

Світові новини:ВООЗ незабаром оголосить ініціативу щодо прискореної розробки та справедливого розподілу вакцин, щоб всі країни могли отримати лікувальний засіб.

Дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу COVID-19 проводять з неймовірною швидкістю.

Про це розповів гендиректор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконфренції у штаб-квартирі ВООЗ в Женеві, повідомляє CNBC. За його словами, до дослідження приєдналися понад 70 країн, щоб прискорити процес розробки вакцини. Гебрейесус наголосив, що розробкою вакцини займаються близько 20 установ і компаній.

"Вірусний геном був складений на початку січня і поширений в усьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", – сказав Гебрейесус.

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, доктор Майк Райан зазначив, що під час одного з випробувань вивчатимуть питання, чи може застосування низьких доз таких препаратів, як гідроксихлорохін, знизити ризик захворювання для медичних працівників, які щодня контактують із піцієнтами з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 7 квітня у світі зафіксовано більше 1,36 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 76 тис. людей померли, понад 293 тис. одужали.