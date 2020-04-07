Скачать
Вівторок, 07.04.2020
Немчінов: Перепис населення можуть відкласти
Немчінов: Перепис населення можуть відкласти
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
Google проведе перший онлайн-марафон місцевих експертів з України
Google проведе перший онлайн-марафон місцевих експертів з України

До прискорення пошуку вакцини долучились понад 70 країн

До прискорення пошуку вакцини долучились понад 70 країн
18:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:ВООЗ незабаром оголосить ініціативу щодо прискореної розробки та справедливого розподілу вакцин, щоб всі країни могли отримати лікувальний засіб.

Дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу COVID-19 проводять з неймовірною швидкістю.

Про це розповів гендиректор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконфренції у штаб-квартирі ВООЗ в Женеві, повідомляє CNBC. За його словами, до дослідження приєдналися понад 70 країн, щоб прискорити процес розробки вакцини. Гебрейесус наголосив, що розробкою вакцини займаються близько 20 установ і компаній.

"Вірусний геном був складений на початку січня і поширений в усьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", – сказав Гебрейесус.

ВООЗ закликає не пом'якшувати карантин

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, доктор Майк Райан зазначив, що під час одного з випробувань вивчатимуть питання, чи може застосування низьких доз таких препаратів, як гідроксихлорохін, знизити ризик захворювання для медичних працівників, які щодня контактують із піцієнтами з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 7 квітня у світі зафіксовано більше 1,36 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 76 тис. людей померли, понад 293 тис. одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вакцина, Карантин, ВООЗ, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Благовіщенням 2020: найкращі листівки українською мовою
02 Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
03 7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день
04 Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
05 Надія Бабкіна в комі через коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво
Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво
Криклій обговорив з бізнесом відновлення економіки після пандемії
Криклій обговорив з бізнесом відновлення економіки після пандемії
Іран спростував заяви свого депутата про збиття літака МАУ
Іран спростував заяви свого депутата про збиття літака МАУ
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся