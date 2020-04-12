Український "Руслан" доправив тонни медобладнання з Китаю до Польщі

Світові новини:Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

Українські літаки продовжують брати активну участь у міжнародній програмі НАТО із стратегічних перевезень SALIS, в рамках якої рейсом АН-124 «Руслан» із Китаю до польського міста Вроцлав доставлено тонни медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Вантажний літак АН-124 перевіз декілька тонн терміново потрібного медичного обладнання з Китаю, включаючи 190 тисяч масок та 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився у Вроцлаві, Польща (9 квітня) для допомоги у боротьбі в цій країні з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п’яти літаків Антонова AN-124 протягом кількох днів. Дев’ять союзників по НАТО (Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО із забезпечення та замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

До цього в рамках програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю до Чеської Республіки і Словаччини.