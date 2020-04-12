Скачать
Неділя, 12.04.2020
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Український "Руслан" доправив тонни медобладнання з Китаю до Польщі

Український "Руслан" доправив тонни медобладнання з Китаю до Польщі
06:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: НАТО

Світові новини:Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

Українські літаки продовжують брати активну участь у міжнародній програмі НАТО із стратегічних перевезень SALIS, в рамках якої рейсом АН-124 «Руслан» із Китаю до польського міста Вроцлав доставлено тонни медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Вантажний літак АН-124 перевіз декілька тонн терміново потрібного медичного обладнання з Китаю, включаючи 190 тисяч масок та 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився у Вроцлаві, Польща (9 квітня) для допомоги у боротьбі в цій країні з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п’яти літаків Антонова AN-124 протягом кількох днів. Дев’ять союзників по НАТО (Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО із забезпечення та замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle).

До прискорення пошуку вакцини долучились понад 70 країн

До цього в рамках програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю до Чеської Республіки і Словаччини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, Польща, Медобладнання, Літак "Руслан".
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Книги, які ти не помітиш як прочитав
03 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
04 Що робити, щоб не занудитися на карантині
05 Які продукти продовжать ваше життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся