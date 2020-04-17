Українці в Австралії запрошують до фотопроекту "Великдень разом"

"Дорога українська громадо Австралії, Посольство України запрошує усіх приєднатися до нашого святкового фотопроекту "Великдень разом". Ми хочемо, аби, незважаючи на існуючі обмеження, кожен з нас через обмін побажаннями та світлинами мав змогу продемонструвати свій внесок у збереження українських великодніх традицій у цей нелегкий час випробувань і обмежень", - зазначили в диппредстаництві.
Приєднатися до проєкту можна, долучившись у коментарі до допису або ж надіславши на адресу посольства світлини своїх великодніх кошиків, святкової випічки, писанок, пасок чи інших зворушливих моментів приготувань і святкувань Великодня за участю діточок та рідних.
"З усіх надісланих робіт ми згодом підготуємо великодню листівку-колаж, яку зможе завантажити кожен на пам’ять про єдність і підтримку серед українців Австралії у складні часи", - зазначили в посольстві.