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Українці в Австралії запрошують до фотопроекту "Великдень разом"

Українці в Австралії запрошують до фотопроекту "Великдень разом"
09:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:Посольство України в Австралії запропонувало українській громаді долучитися до фотопроєкту "Великдень разом".

"Дорога українська громадо Австралії, Посольство України запрошує усіх приєднатися до нашого святкового фотопроекту "Великдень разом". Ми хочемо, аби, незважаючи на існуючі обмеження, кожен з нас через обмін побажаннями та світлинами мав змогу продемонструвати свій внесок у збереження українських великодніх традицій у цей нелегкий час випробувань і обмежень", - зазначили в диппредстаництві.

Приєднатися до проєкту можна, долучившись у коментарі до допису або ж надіславши на адресу посольства світлини своїх великодніх кошиків, святкової випічки, писанок, пасок чи інших зворушливих моментів приготувань і святкувань Великодня за участю діточок та рідних.

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"З усіх надісланих робіт ми згодом підготуємо великодню листівку-колаж, яку зможе завантажити кожен на пам’ять про єдність і підтримку серед українців Австралії у складні часи", - зазначили в посольстві.

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Все по темі:

Австралия, Фотопрект, Великдень 2020, Пасха 2020.
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