Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня

Ми розповімо, що в цей день можна робити, а що забороняється згідно з українськими звичаями.

Що не можна робити у страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю слід повністю відмовитися від їжі. Лише ввечері можна з’їсти хліба та попити воду. Також потрібно уникати веселощів та різних розваг.

Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме, – каже народна приказка.

У цей день не можна виконувати хатню роботу: ні шити, ні різати, ні прибирати. Слід завершити усе прибирання у Чистий четвер. Не можна працювати і на землі. Українці вірили, що якщо посіяти чи посадити щось в цей день, то врожаю не буде.

За повір'ям, у Cтрасну п’ятницю треба відмовитися від стрижки та фарбування волосся чи будь-яких інших косметичних процедур.

Що можна робити у Страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю християнам варто помолитися. Працювати не можна, але дозволено випікати паски. У народі кажуть, що випічка, приготована у Велику п’ятницю, не зіпсується і не покриється цвіллю, а також матиме цілющу силу. Також є народне повір’я для мам – в цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування – такий малюк має бути здоровий та сильний.

Піст у Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю віруючі повністю утримуються від вживання їжі, духовно і фізично готують себе до Великодня. Можна дозволити собі трохи хліба з холодною водою. Однак це має відбуватися ввечері – після того, як відбудеться винос Плащаниці.

Прикмети у Страсну п'ятницю

– В давнину вважали, що якщо в це день небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно, "хліб буде з бур'яном", тобто буде неврожай.

– В Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що якщо хтось плюне на землю – від того на весь рік всі святі відвернуться.

– Прати у Велику п'ятницю не можна. Існує повір'я, що якщо у цей день випрати білизну і вивісити її сушитися, то на ньому з'являться сліди крові.

– Людина, яка повністю утримується від їжі і води весь цей день, буде знати за три дні час своєї смерті.