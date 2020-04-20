Скачать
Понеділок, 20.04.2020
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2,3 мільйона

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2,3 мільйона
00:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Найбільш постраждалою країною залишаються США із 741 230 випадками захворювання та 39 103 летальними випадками.

У світі зафіксовано 2 364 642 підтверджених випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, 162 525 людей померли внаслідок пандемії COVID-19. Одужали - 607 952 осіб.

На другому місці за кількістю хворих Іспанія – 195 944 пацієнти, 20 453 з яких померли від вірусу.

Італія - третя країна за кількістю підтверджених випадків коронавірусу – 175 925, при цьому кількість померлих в країні більша, ніж в Іспанії, і становить 23 227 осіб.

Африка може стати новим епіцентром коронавірусу - ВООЗ

До четвірки найбільш постраждалих країн входить також Франція, де нараховується 152 578 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 19 718 смертей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Пандемия, Хвороба, Іспанія, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
02 На Житомирщині зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
03 За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
04 Онлайн-концерт за участю понад 100 виконавців зібрав $128 мільйонів для медиків
05 Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
Голова Херсонської ОДА відвідав Великодню службу попри карантин
Голова Херсонської ОДА відвідав Великодню службу попри карантин
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся