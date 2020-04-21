Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: кількість жертв зросла до 19 осіб

Світові новини:За даними правоохоронців, серед загиблих - стрілок і 23-річна співробітниця поліції Хайді Стівенсон.

Кількість загиблих в результаті стрілянини в місті Портапік в канадській провінції Нова Шотландія у понеділок зросла до 19 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Інших подробиць місцева поліція не наводить.

Як відомо, стрілянина тривала більше 12 годин проти ночі з 18 на 19 квітня і закінчилась об 11:40 (18:40 за київським часом). За даними поліції, вогонь відкрив 51-річний Габріель Уортман. Спочатку в поліції повідомляли, що стрілка затримали.

Весь цей час за стрілком велася погоня. Кількість убитих може бути більше 13 людей. Не всіх могли ще знайти, відзначили в поліції.

Ще один поліцейський отримав поранення, його госпіталізували. Травми не загрожують його життю.

На стрілку була форма, схожа на поліцейську, однак він не був співробітником правоохоронних органів. Він їхав на машині, яка була схожа на поліцейську, але номера автомобіля відрізнялися від службових.

За інформацією CBC, людина з ім'ям Габріел Уортман числиться на сайті Товариства стоматологів Нової Шотландії. За даними реєстру власності, він володіє стоматологічною клінікою та іншою нерухомістю місті Датрмут і трьома об'єктами нерухомості в Портапіку.