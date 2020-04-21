ВООЗ: Коронавірус не створювався в лабораторії

Світові новини:У світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що за наявними даними, коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не створювався штучно у лабораторії. Про це заявила офіційний представник ВООЗ Фадела Шаїб на брифінгу в Женеві, повідомляє Aljazeera.

"Усі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження, і він і не піддавався маніпулюванню та не створювався у лабораторії, чи деінде… Цілком ймовірно, що вірус має тваринне походження", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що першим хворим на коронавірус у китайському місті Ухань була продавчиня креветок на місцевому ринку морепродуктів.

22 січня китайські вчені опублікували дослідження, в якому стверджують, що новий коронавірус виявився гібридом, що розвинувся в тілі змії та, отримавши додатковий білок від вірусу кажана, зміг заражати клітини людей.