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На лайнері Costa Atlantica біля берегів Японії спалах коронавірусу

На лайнері Costa Atlantica біля берегів Японії спалах коронавірусу
09:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Корабель Costa Atlantica був доставлений на верфі в місті Нагасакі на заході Японії наприкінці лютого.

Близько 50 членів екіпажу на італійському круїзному судні Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту  Нагасакі, мають позитивні тести на новий коронавірус. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

"Результати перевірки у четвер показали, що ще 14 осіб на борту були заражені вірусом, заявив чиновник префектури Нагасакі. Один пацієнт, який раніше був доставлений до лікарні, зараз перебуває у важкому стані та на вентиляції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інфікування на Costa Atlantica відбулося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому, де було виявлено зараження понад 700 пасажирів та екіпажу, хоча цього разу на борту були лише члени екіпажу.

"Влада стурбована можливим зростанням пацієнтів, які потребують госпіталізації, оскільки збільшення кількості випадків коронавірусу загрожують навантаженням для медичної системи по всій країні", - пише Reuters.

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Зазначається, що на судні Costa Atlantica виявлено 48 позитивних випадків із 127 перевірених людей, що призвело до зараження 38% осіб на борту лайнера.

"Ті, хто проявляє лише легкі або відсутність симптомів, залишаються на борту, однак чиновники заявили, що сподіваються протестувати всі 623 члени екіпажів цього тижня", - повідомляють у ЗМІ.

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