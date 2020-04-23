Ісламістські екстремісти вбили 52 людини в Мозамбіку

Світові новини:В останні тижні екстремісти посилили напади на регіон.

Члени екстремістського ісламістського угруповання вбили 52 людини в одному з сіл в окрузі Майдумбе африканської держави Мозамбік.

Причиною стало те, що жителі села не захотіли приєднатися до бойовиків. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що ісламісти розстріляли або обезголовили жертв. Всі загиблі були молодими людьми. Атака сталася понад два тижні тому, але подробиці стали відомі тільки зараз.

За даними видання, в останні тижні екстремісти посилили напади на регіон – вони захоплюють держустанови, блокують дороги, на якийсь час підняли свій прапор над однією з провінцій. Правоохоронці насилу їм протистоять, оскільки вони погано підготовлені і оснащені.

Також повідомляється, що щонайменше 150 найманців, пов'язаних з приватної військовою компанією "Вагнера", працювали в кількох африканських державах торік, однак були вимушені піти звідти через "втрати".