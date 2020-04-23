Скачать
Четвер, 23.04.2020
Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних
Через пандемію COVID-19 в Україні відкладено впровадження Е-лікарняних
Кабінет Міністрів анонсував допомогу бізнесу: кредитна програма "Нові гроші"
Кабінет Міністрів анонсував допомогу бізнесу: кредитна програма "Нові гроші"
У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
День психолога 2020: привітання у віршах та картинках

Ісламістські екстремісти вбили 52 людини в Мозамбіку

Ісламістські екстремісти вбили 52 людини в Мозамбіку
14:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:В останні тижні екстремісти посилили напади на регіон.

Члени екстремістського ісламістського угруповання вбили 52 людини в одному з сіл в окрузі Майдумбе африканської держави Мозамбік.

Причиною стало те, що жителі села не захотіли приєднатися до бойовиків. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що ісламісти розстріляли або обезголовили жертв. Всі загиблі були молодими людьми. Атака сталася понад два тижні тому, але подробиці стали відомі тільки зараз.

За даними видання, в останні тижні екстремісти посилили напади на регіон – вони захоплюють держустанови, блокують дороги, на якийсь час підняли свій прапор над однією з провінцій. Правоохоронці насилу їм протистоять, оскільки вони погано підготовлені і оснащені.

На лайнері Costa Atlantica біля берегів Японії спалах коронавірусу

Також повідомляється, що щонайменше 150 найманців, пов'язаних з приватної військовою компанією "Вагнера", працювали в кількох африканських державах торік, однак були вимушені піти звідти через "втрати". 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Африка, Мозамбик, Вбивство, Ісламістські екстремісти, Угрупування, Члени банди.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
02 У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
03 Тенісист Роджер Федерер виступив за об'єднання ATP и WTA
04 Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях
05 ФК "Карпати" висунули свого кандидатина пост президента УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Генпрокурорка Венедіктова прокоментувала ситуацію із ПриватБанком
Генпрокурорка Венедіктова прокоментувала ситуацію із ПриватБанком
Падіння ВВП Німеччини прогнозують більш ніж на 7%
Падіння ВВП Німеччини прогнозують більш ніж на 7%
23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня
23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня
Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони
Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся