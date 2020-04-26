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У національному парку на сході Конго невідомі вбили 12 єгерів

У національному парку на сході Конго невідомі вбили 12 єгерів
07:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Інцидент стався в національному парку Вірунга, який внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У національному парку на сході ДР Конго, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, невідомі вбили 17 осіб, у тому числі 12 єгерів. Про це повідомляє Сіньхуа.

«Унаслідок нападу в провінції Північне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго загинули 17 осіб, у тому числі 12 єгерів», - ідеться в повідомленні з посиланням на заяву місцевої влади.

Крім того, там-таки виявлено спалений джип з тілами п'ятьох осіб, включно з водієм.

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За даними Сіньхуа, внаслідок збройних сутичок за останні 20 років загинули близько 200 працівників парку Вірунга.

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Конго, Африка, Парк, Нацпарк, Заповідник, Вбивство.
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