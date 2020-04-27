Світові новини:Крім того що вдалося знищити багато бойовиків, було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

У ході контртерористичної операції на північному заході Нігерії військові знищили 89 бойовиків, захопивши велику кількість зброї та боєприпасів. По це повідомляє Сіньхуа.

«Війська Нігерії днями провели антитерористичну операцію в штаті Замфара на північному заході країни. У її перебігу були ліквідовані 89 бойовиків і визволені п'ять заручників», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними офіційного представника військового відомства Нігерії, під час операції, що була проведена минулої п'ятниці, армійські підрозділи не зазнали жодних втрат.

Також уточнюється, що серед визволених заручників - троє жінок і двоє чоловіків. Військові заявили про те, що надають їм сприяння у возз'єднанні зі своїми родинами.