Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Зеленський огляне Чорнобильську зону
Зеленський огляне Чорнобильську зону
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції український військових
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції український військових
УПЛ може поновитися 13-14 червня
УПЛ може поновитися 13-14 червня
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

Нігерії військові знищили 89 бойовиків

Нігерії військові знищили 89 бойовиків
07:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Крім того що вдалося знищити багато бойовиків, було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

У ході контртерористичної операції на північному заході Нігерії військові знищили 89 бойовиків, захопивши велику кількість зброї та боєприпасів. По це повідомляє Сіньхуа.

«Війська Нігерії днями провели антитерористичну операцію в штаті Замфара на північному заході країни. У її перебігу були ліквідовані 89 бойовиків і визволені п'ять заручників», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними офіційного представника військового відомства Нігерії, під час операції, що була проведена минулої п'ятниці, армійські підрозділи не зазнали жодних втрат.

Ісламістські екстремісти вбили 52 людини в Мозамбіку

Також уточнюється, що серед визволених заручників - троє жінок і двоє чоловіків. Військові заявили про те, що надають їм сприяння у возз'єднанні зі своїми родинами.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Нигерия, Смерть, Військові, Бойовики, Заручники.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
02 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
03 Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта
04 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
05 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
У Харкові підірвали банкомат
У Харкові підірвали банкомат
Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР
Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся