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Понеділок, 27.04.2020
У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу
У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу
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У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу

У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу
09:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:В Україні 8617 випадків COVID-19: 209 людей померли, 840 одужали.

На ранок 27 квітня у світі 2 млн 994 тисячі 960 випадків інфікування коронавірусом. З них 206 997 людей померли та 878 955 — одужали. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Так, станом на ранок 27 квітня кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 досягла 2 995 043 та включає 207 000 смертей від цієї хвороби і 878 972 одужання.

У трійку найбільш вражених коронавірусом країн входять США (987 322 випадки), Іспанія (226 629 випадків) та Італія (197 675 випадків).

На лайнері Costa Atlantica біля берегів Японії спалах коронавірусу

З іншого ж боку, в китайському місті Ухань, яке взимку стало епіцентром епідемії коронавірусу, в лікарнях уже не залишилося жодного пацієнта з цієї хворобою, а саме місто вже відкрили на в’їзд та виїзд.

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Пандемия, Хвороба, Світ, Коронавірус.
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