На Мальті за добу не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом

На Мальті протягом останньої доби не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом – вперше з часів виявлення вірусу у країні. Про це повідомляє Malta Today із посиланням на міністра охорони здоров’я Мальти Кріса Фірна.
«Нуль нових випадків зараження коронавірусом було зареєстровано в країні за останні 24 години», - заявив урядовець.
Фірн наголосив, що за цей самий період одужала 33 пацієнти.
Він підкреслив важливість дотримання карантинних обмежень, бо «інакше все досягнуте за минулий тиждень може бути втрачено».