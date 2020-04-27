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На Мальті за добу не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом

На Мальті за добу не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом
09:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Загальне число випадків COVID-19 на Мальті становить 448, зокрема – 4 летальні. Одужали вже 282 пацієнти.

На Мальті протягом останньої доби не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом – вперше з часів виявлення вірусу у країні. Про це повідомляє Malta Today із посиланням на міністра охорони здоров’я Мальти Кріса Фірна.

«Нуль нових випадків зараження коронавірусом було зареєстровано в країні за останні 24 години», - заявив урядовець.

Фірн наголосив, що за цей самий період одужала 33 пацієнти.

У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу

Він підкреслив важливість дотримання карантинних обмежень, бо «інакше все досягнуте за минулий тиждень може бути втрачено».

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Мальта, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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