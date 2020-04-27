Нова Зеландія і Австралія позбулися вірусу Covid-19

Світові новини:Жителям Нової Зеландії і Австралії дозволили риболовлю, серфінг, полювання і піші прогулянки.

Нова Зеландія і Австралія домоглися успіху в боротьбі з коронавірусом, який повністю зупинений на територіях цих країн.

Так з сьогоднішнього дня Нова Зеландія знімає карантинні заходи. Прем'єр-міністр країни Ясінда Ардерна заявила, що країна добилася знищення коронавірусу. Держава слідувала стратегії позбавлення від коронавірусу всередині, повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. Прем'єр повідомила, що на території держави немає поширених і не виявлених вогнищ зараження, а битва виграна. Глава Департаменту охорони здоров'я Нової Зеландії Ешлі Бломфільд підкреслила, що низька кількість хворих дає впевненість в тому, що вірус знищений. Поки що це число не досягло нуля, але кожен день люди одужують.

"Наша мета полягає у знищенні вірусу. Це не означає, що ми повністю від нього позбавимося, але зведемо зростання хворих до такого мінімуму, який ніяк не відіб'ється на житті країни", - заявила Бломфільд.

За останні 24 години в Новій Зеландії зафіксовано тільки один новий випадок зараження, а всього 1 122 пацієнтів і 19 смертей. Вже з понеділка країна перейшла з максимально строгого режиму карантину, який тривав 5 тижнів, на третій рівень. Прем'єр ставила завдання не згладити криву захворюваності, а повністю знищити вірус на території Нової Зеландії. Саме тому жителів піддали найбільш строгому карантину у світі: були закриті офіси, школи, бари і ресторани, включаючи і доставку. Людей не допускали на пляжі та набережні, на ігрові майданчики, їм не дозволяли залишати будинки і здійснювати навіть короткі прогулянки. Крім того, повністю закрилися кордони, а всіх прибуваючихь новозеландців відправляли на обсервацію. Експерти вважають, що віддалене географічне положення Нової Зеландії та добре контрольовані кордони сприяли знищення вірусу. Тепер деякі види бізнесу відкриваються, почнуться доставки їжі, відкриються школи.

Жителям Нової Зеландії дозволили риболовлю, серфінг, полювання і піші прогулянки. Близько 400 тис. людей повернеться на роботу, але непродовольчі магазини і ресторани поки будуть зачинені, повідомляє medikforum з посиланням на The Daily Mail. Австралії впоратися з коронавірусом допомогла ізоляція від решти світу і спекотне літо. У сонячну погоду вірус малоактивний. За останні 24 години в Австралії зареєстровано 10 нових заражень COVID-19, це навіть менше, ніж в Китаї. В країні відновилися планові хірургічні операції та планові огляди пацієнтів, знову можна пікніки, піші прогулянки, кемпінг та групові заняття спортом.

Поки в силі заборона на ресторани і подорожі, зате вже можна проводити зібрання людей до 10 людей (раніше - не більше двох). Обмеження тут запровадили на більш ранньому етапі, ніж у США або Великобританії. Саме тому країна до середини літа (календарної зими в Австралії) зможе повністю відмовитися від усіх обмежень.