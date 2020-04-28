Канадський автозавод GM буде виробляти медичні маски

Світові новини:Завод компанії General Motors у канадському місті Ошава, що поблизу Торонто, незабаром розпочне випуск медичних масок замість автомобілів.

Про це заявили у пресслужбі компанії GM Canada.

“Аби допомогти Канаді вдовольнити нагальну потребу в масках для медиків та населення, GM Canada переобладнує частину заводу в Ошаві на випуск масок, ґрунтуючись на виробничій моделі GM, що вже працює у Мічигані”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на канадському заводі планується щомісячно виготовляти мільйон масок. Їх реалізовуватимуть урядові за собівартістю. До виробництва у дві зміни буде залучено 50 робітників.

Коли саме розпочнеться випуск масок, у пресслужбі не уточнили, зауваживши, що поки ще узгоджують певні деталі з урядом та профспілками.

Завод GM в Ошаві припинив випуск автомобілів у грудні минулого року на тлі фінансових проблем, згодом посилених пандемією COVID-19. Відтоді підприємство простоювало.

За останніми даними, кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 3 млн. Понад 207 тис. хворих померли, більш як 883 тис. одужали.