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На Балі знайшли двох мертвих українців

На Балі знайшли двох мертвих українців
15:58 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Світові новини:Двох громадян України знайшли на острові Балі в Індонезії мертвими.

"Учора Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьків - українських громадян - було знайдено мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони мешкали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників і розпочала слідчі дії", - повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За словами Погорельцева, тіла померлих доставлено до місцевої лікарні, наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу COVID-19 у тілах померлих, результати очікуються 3 травня.

Він додав, що в разі негативного результату аналізів буде проведено аутопсію для з’ясування причин смерті громадян України.

У світі - майже три мільйони випадків коронавірусу

Також директор департаменту консульської служби МЗС запевнив, що посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронними органами та медичним закладом з метою встановлення обставин справи, а також для організації репатріації померлих. Департамент консульської служби та Посольство підтримують зв'язок із родичами померлих і тримають справу на контролі, наголосив Погорельцев.

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Смерть, Бали, Вбивство, Українці.
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