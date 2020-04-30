У Кенії застрелили дитину, через порушення карантину

Світові новини:Хлопчик вийшов на балкон зі своєю сестрою, щоб поспостерігати за поліцейськими.

В Найробі, Кенія, поліцейські, які патрулювали вулиці під час комендантської години, випадково застрелили хлопчика на балконі.

Про це повідомляє CNN.

Хлопчик вийшов на балкон зі своєю сестрою, щоб поспостерігати за поліцейськими. За словами сестри загиблого, патрульні спочатку посвітили на них ліхтариком, а потім почали стріляти. Одна з куль потрапила підлітку в живіт. Сусіди відвезли його в госпіталь, але рана виявилася несумісна з життям.

Відзначається, що в Кенії під час комендантської години правоохоронцям дозволено стріляти в порушників.

Губернатор Найробі Майк Сонко заявив, що в набори з продовольчою допомогою, які роздають жителям через пандемію коронавірусу, крім їжі та засобів захисту, включена пляшка коньяку Hennessy.