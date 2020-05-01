Кількість смертей від коронавірусу у світі більше ніж 233 тис. осіб

Світові новини:Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом п'ятниці досягла 233 тис. 398 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 727, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.