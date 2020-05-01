Кількість смертей від коронавірусу у світі більше ніж 233 тис. осіб

Всього в світі, за даними університету, на 8:00 четверга налічувалося 3 млн. 257 тис. 088 інфікованих COVID-19, зростання за добу склало 62 тис. 565 випадків зараження.
Повністю вилікувалися більше 1 млн осіб.
Понад 100 тис. інфікованих зареєстровано в США - 1 млн 069 тис. 826 (63 тис. 066 померли), Іспанії - 213 тис. 435 (24 тис. 543), Італії - 205 тис. 463 (27 тис. 967), Великій Британії - 172 тис. 481 (26 тис. 771), Франції - 167 тис. 299 (24 тис. 376), Німеччині - 163 тис. 009 (6 тис. 623), Туреччині - 120 тис. 204 (3 тис. 174) , Росії - 106 тис. 498 (1 тис. 073).
Всього в світі коронавірус зафіксований майже в 200 країнах і районах світу.
Університет Джонса Гопкінса здійснює моніторинг ситуації з поширенням коронавірусу в світі на основі офіційних джерел відповідних країн, які постійно коригуються.