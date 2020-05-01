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П'ятниця, 01.05.2020
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Через коронавірус скасували найстаріший український фестиваль Канади

Через коронавірус скасували найстаріший український фестиваль Канади
21:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Найстаріший український фестиваль Канади, який щоліта проходить у місті Дофін в провінції Манітоба, було цьогоріч скасовано через пандемію COVID-19.

Про це заявила Рада директорів фестивалю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із важким серцем повідомляємо, що Рада директорів Національно українського фестивалю Канади через пандемію COVID-19 вирішила перенести наш 55-ий ювілей, запланований на 31 липня - 2 серпня 2020 року. Під час тривалих роздумів Рада директорів розглянула усі можливі заходи й переконана, що Рада, виконавці та персонал фестивалю не зможуть забезпечити високу якість розважальної програми та інших послуг, на яку очікують відвідувачі”, - йдеться у поширеній заяві.

Організатори запевнили, що зосередять тепер свої зусилля на проведенні наступного року “найбільшого Національного українського фестивалю Канади за всю його історію”. “Національний фестиваль Канади - один із найстаріших та найбільших фестивалів у Північній Америці. Протягом 54 років ми демонстрували таланти однієї із найбагатших та найяскравіших культур із Північної Америки та усього світу”, - зазначається у повідомленні.

Фестиваль Atlas Weekend офіційно перенесли на 2021 рік через пандемію

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було підтверджено понад 53 тисячі випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 3223 життя. Влада багатьох провінцій вже оголосила, що незважаючи на поступове скасування карантинних обмежувальних заходів, масові літні фестивалі, найімовірніше, цього року залишаться під забороною.

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Фестиваль, Канада, 55 років, Міжнародний Фестиваль.
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