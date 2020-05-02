У світі зареєстрували понад 3,4 мільйона випадків COVID-19

Світові новини:У світі продовжує зростати кількість випадків коронавірусної хвороби, на ранок суботи понад 3,4 млн інфікованих, померло майже 240 тисяч.

Станом на ранок 2 травня, у світі з початку пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксували 3 млн 401 тисячу 394 інфікованих, з них 239 615 пацієнтів померли, а 1 млн 83 тисячі 816 одужали. Про це повідомляє Worldometer.

За кількістю підтверджених випадків та померлих внаслідок пандемії коронавірусу, як і раніше, лідирують США. Там коронавірусну хворобу підтвердили у 1 131 492 людей, з яких 65 776 померли та 161 563 — одужали.

Далі у рейтингу за кількістю підтверджених випадків захворювання розмістилися Іспанія — 242 988 випадків, Італія — 207 428, Велика Британія — 177 454 та Франція — 167 346.

Другою за кількістю померлих є Італія - 28 236 смертей.