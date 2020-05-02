46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі

Про це повідомляє El Nacional.
"46 осіб загинули та невизначена кількість зазнали ушкоджень в цю п’ятницю під час спроби втечі у пенітенціарному центрі Лос-Лланос, розташованому у місті Гуанаре, штат Португеса", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ув’язнені були застрелені службовцями в'язниці при спробі прорватися за межі пенітенціарного закладу.
PORTUGUESA: En el día 47 de la cuarentena se registró una masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella).Los partes policiales refieren que murieron 17 personas. Policías y médicos de Lara se trasladaron a esa región para apoyar en la contingencia. Versiones confusas. pic.twitter.com/UkZi3niLE9— Angélica Lugo (@Angelicareport) May 2, 2020
Унаслідок інциденту постраждали співробітники в’язниці, зокрема, директор виправної установи Карлос Торо отримав декілька ножових поранень.
Журналіст Карлос Іван Суарес повідомляє, що в місцевій лікарні через велику кількість поранених, лікарям не вистачає обладнання та донорської крові.