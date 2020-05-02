46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі

Світові новини:У венесуельському місті Гуанаре ув’язнені під час спроби втечі напали на співробітників в’язниці, внаслідок сутичок загинули 46 осіб, багато інших зазнали ушкоджень.

Про це повідомляє El Nacional.

"46 осіб загинули та невизначена кількість зазнали ушкоджень в цю п’ятницю під час спроби втечі у пенітенціарному центрі Лос-Лланос, розташованому у місті Гуанаре, штат Португеса", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ув’язнені були застрелені службовцями в'язниці при спробі прорватися за межі пенітенціарного закладу.

PORTUGUESA: En el día 47 de la cuarentena se registró una masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella).Los partes policiales refieren que murieron 17 personas. Policías y médicos de Lara se trasladaron a esa región para apoyar en la contingencia. Versiones confusas. pic.twitter.com/UkZi3niLE9 — Angélica Lugo (@Angelicareport) May 2, 2020

Унаслідок інциденту постраждали співробітники в’язниці, зокрема, директор виправної установи Карлос Торо отримав декілька ножових поранень.

Журналіст Карлос Іван Суарес повідомляє, що в місцевій лікарні через велику кількість поранених, лікарям не вистачає обладнання та донорської крові.