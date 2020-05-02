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У Канаді визнали загибель безвісти зниклих військових

У Канаді визнали загибель безвісти зниклих військових
21:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Усіх шістьох канадських військовослужбовців, які зникли в Середземному морі під час польоту у гелікоптері, визнали загиблими.

Про це у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зважаючи на припинення пошуково-рятувальної місії я приєднуюся до усіх канадців у оплакуванні втрати шести членів Збройних сил Канади у авіакатастрофі гелікоптеру СН-148 поблизу Греції”, - сказав Трюдо.

Він висловив співчуття “родичам та близьким цих канадських героїв та усім Збройним силам Канади, які оплакують цю трагедію”.

“Кожного дня хоробрі канадці в уніформі наражають себе на небезпеку, оберігаючи нашу державу та громадян. Разом ми вшануємо їх службу Канаді та нашим найближчим союзникам”, - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо пообіцяв й надалі інформувати громадськість про хід розслідування причин катастрофи.

46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі

Як повідомляв Укрінформ, поблизу узбережжя Греції у середу раптово перервався зв’язок із канадським військовим гелікоптером. На борту перебувало шестеро канадських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях НАТО й під час інциденту здійснювали рутинний обліт. Тіло одного військового вже було знайдено, а інших визнали загиблими після неуспішних пошуків.

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Канада, Джастин Трюдо, Військовослужбовці, Безвісти зниклі.
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