Коронавірус в Африці: кількість інфікованих більше 40 тисяч

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Африканський центр контролю і профілактики захворювань.
"Кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 по всій Африці зросла з 39 018, установлених напередодні вдень, до 40 746", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що від коронавірусної інфекції на Африканському континенті померли 1689 осіб.
Найбільше від COVID-19 потерпають Єгипет, ПАР, Марокко та Алжир.
Як відзначає Сіньхуа, раніше на цьому тижні Африканський центр контролю і профілактики захворювань отримав третю за рахунком партію медичного обладнання та коштів, пожертвуваних фондом Ма Юня і фондом Алібаба.