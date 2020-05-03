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Коронавірус в Африці: кількість інфікованих більше 40 тисяч

Коронавірус в Африці: кількість інфікованих більше 40 тисяч
07:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:На Африканському континенті зафіксовано понад 40 тисяч випадків зараження коронавірусом, у тому числі майже 1700 летальних.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Африканський центр контролю і профілактики захворювань.

"Кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 по всій Африці зросла з 39 018, установлених напередодні вдень, до 40 746", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що від коронавірусної інфекції на Африканському континенті померли 1689 осіб.

Найбільше від COVID-19 потерпають Єгипет, ПАР, Марокко та Алжир.

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Як відзначає Сіньхуа, раніше на цьому тижні Африканський центр контролю і профілактики захворювань отримав третю за рахунком партію медичного обладнання та коштів, пожертвуваних фондом Ма Юня і фондом Алібаба.

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Африка, Статистика, Зараження, Коронавірус, Інфіковані.
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