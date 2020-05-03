В Канаді заборонили приватне володіння бойовою зброєю

Світові новини:Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення на всій території Канади заборони на бойову наступальну зброю.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення на всій території Канади заборони на бойову наступальну зброю. Заборона набула чинності негайно. Схвалення парламенту не було потрібно, пише National Post, передає УНН.

До реєстру заборонених внесені 1500 моделей стрілецької зброї, серед яких напівавтоматична гвинтівка AR-15, яка неодноразово застосовувалася злочинцями при масових вбивствах в США.

Прем’єр-міністр Трюдо заявив: “Щоб завалити оленя, AR-15 не потрібна”. Ця зброя призначена тільки для вбивства великої кількості людей за найкоротший час. У Канаді такій зброї немає застосування, заявив глава уряду.

Два тижні тому в Канаді відбулося найбільш кровопролитний в історії країни збройний напад. З 18 на 19 квітня, протягом 12 годин, нападник 51-річний Габріель Уортман вбив щонайменше 22 людини і підпалив не менше п’яти будівель, перш ніж був убитий поліцією в результаті погоні.

Як зазначає видання “Радіо Свобода”, заборона вогнепальної наступальної зброї була одною з передвиборних обіцянок Трюдо. Нинішнім рішенням дану обіцянку було частково виконано. У розвиток заборони, прийнятого зараз на федеральному рівні, влади канадських міст отримають право вводити свої регіональні заборони, які можуть йти далі оголошених нині обмежень.