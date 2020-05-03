Прикордонний пост Південної Кореї в демілітаризованій зоні був обстріляний з боку КНДР

Світові новини:За даними агентства, постраждалих при обстрілі немає.

Про це в неділю повідомило агентство Yonhap з посиланням на південнокорейський Комітет начальників штабів, передає УНН.

Відзначається, що прикордонний пост в центральній частині демілітаризованої зони піддався обстрілу з вогнепальної зброї о 07:41 за місцевим часом (1:41 за часом Києва). Південнокорейська сторона зробила два відповідних постріли.

За даними агентства, постраждалих при обстрілі немає.

Додається, що після інциденту військові розповсюдили радіопопередження.

“Ми вживаємо заходів по міжкорейським лініях зв’язку, щоб детально розібратися в ситуації і запобігти подальшим інциденти. І ми також дотримуємося необхідної позиції готовності”, — сказано в прес-релізі штабу Південної Кореї.

Інцидент стався після першого за кілька тижнів публічного виступу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, під час зникнення якого з’явились численні спекуляції про його здоров’я.