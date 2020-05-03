В Бразилії закінчуються труни для померлих через пандемія

Світові новини:Уряд Бразилії просять про допомогу.

З'явилася інформація, що в бразильському штаті Амазонас, місті Манаус, закінчуються труни для померлих. Кількість поховань перевищує сотню в день, а на складах залишилося менше тисячі трун. Про це повідомили в Бразильської асоціації похоронного сектора.

Також керівництво асоціації похоронного сектора направило лист бразильському уряду з проханням надати допомогу в доставці трун повітряним транспортом.

"Звертаємося з проханням посприяти в транспортуванні повітряним шляхом з Кампинаса в Манаус 2000 трун", — звернулися до федерального уряду.

Наголошується, що кількість похорону у місті Манаус збільшилася в чотири рази в порівнянні з показниками до початку пандемії коронавірусу. Влада була змушена здійснювати нічні поховання, щоб хоч якось справитися із збільшенною кількістю смертей.