Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері
Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері
Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів

В Бразилії закінчуються труни для померлих через пандемія

В Бразилії закінчуються труни для померлих через пандемія
20:46 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Unsplash

Світові новини:Уряд Бразилії просять про допомогу.

З'явилася інформація, що в бразильському штаті Амазонас, місті Манаус, закінчуються труни для померлих. Кількість поховань перевищує сотню в день, а на складах залишилося менше тисячі трун. Про це повідомили в Бразильської асоціації похоронного сектора.

Також керівництво асоціації похоронного сектора направило лист бразильському уряду з проханням надати допомогу в доставці трун повітряним транспортом.

"Звертаємося з проханням посприяти в транспортуванні повітряним шляхом з Кампинаса в Манаус 2000 трун", — звернулися до федерального уряду.

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

Наголошується, що кількість похорону у місті Манаус збільшилася в чотири рази в порівнянні з показниками до початку пандемії коронавірусу. Влада була змушена здійснювати нічні поховання, щоб хоч якось справитися із збільшенною кількістю смертей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бразилия, Пандемия, Коронавірус, Труни.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Польщі відзначають День конституції 229-ту річницю
У Польщі відзначають День конституції 229-ту річницю
Просто слухай: подкаст Нечуй-Левицький &quot;Кайдашева сім'я&quot;
Просто слухай: подкаст Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"
В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся