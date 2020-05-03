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НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
16:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість надавати ефективнішу підтримку постраждалим партнерам по НАТО.

Північноатлантичний альянс побоюється другої хвилі коронавірусу цієї осені й розробляє план дій на цей випадок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Spiegel.

"За даними німецького видання, посли країн НАТО минулого тижня провели закриту зустріч з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, на якій було вирішено негайно розпочати підготовку плану дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість надавати ефективнішу підтримку постраждалим партнерам по НАТО.

"План операції має бути розроблено під егідою генерала США Тодда Волтерса. Дипломати НАТО кажуть, що розроблений план можуть прийняти на зустрічі міністрів оборони в червні", - підкреслює видання.

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Зокрема, на секретній нараді Столтенберг заявив, що більш скоординована відповідь на другу хвилю коронавірусу стане лакмусовим папірцем для довіри та згуртованості в альянсі.

За наявними відомостями, генсек також запропонував загальні закупівлі засобів індивідуального захисту і ліків через агентство підтримки й закупівель НАТО.

Посли також погодилися розробити більш довгостроковий "План дій у відповідь на пандемію".

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НАТО, Коронавірус, Covid-19.
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